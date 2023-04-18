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Milli güreşçiler Avrupa Şampiyonası'nda iki madalya kazandı

Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporculardan Süleyman Atlı gümüş, İbrahim Çiftçi bronz madalya kazandı.

Muhammed Boztepe  | 18.04.2023 - Güncelleme : 18.04.2023
Milli güreşçiler Avrupa Şampiyonası'nda iki madalya kazandı

Ankara

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Zagreb'deki organizasyonda milli güreşçiler mindere çıktı.

Süleyman Atlı, serbest stil 57 kiloda finalde karşılaştığı Azerbaycanlı Aliabbas Rzazade'ye 12-2 yenilerek gümüş madalyayla yetindi.

Altın madalya kazanmak için elinden geleni yaptığını belirten Süleyman Atlı, "Gönül isterdi ki altın madalya kazanayım ama hatalarımdan ders çıkarıp Dünya Şampiyonası'na daha hazır gideceğim." ifadelerini kullandı.

İbrahim Çiftçi'den bronz madalya

Milli sporcu İbrahim Çiftçi, serbest stil 97 kilo repesaj maçında karşılaştığı Moldovalı Radu Lefter'i 11-0 yenerek bronz madalya müsabakasına çıkma hakkı kazandı.

Bu turda karşılaştığı Ukraynalı Murazi Mchedlidze'ye 12-3 üstünlük kuran İbrahim Çiftçi, bronz madalyanın sahibi oldu.


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