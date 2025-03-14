Milli güreşçiler, 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda 16 madalya kazandı
Türkiye, takım sıralamasında kadınlarda birinci, erkekler serbest stilde ikinci, grekoromende ise üçüncü oldu.
Ankara
Türkiye, 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 16 madalya kazanma başarısı gösterdi.
Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen şampiyona, grekoromen stil müsabakalarıyla sona erdi.
Grekoromen stilde genel klasmanda Gürcistan 133 puanla birinci, Ukrayna 99 puanla ikinci, Türkiye ise 98 puanla üçüncü oldu.
Milliler, 7 gün süren organizasyonu 4 altın, 1 gümüş ve 11 bronz olmak üzere 16 madalyayla tamamladı.
Ay-yıldızlı güreşçiler Alperen Berber, Tuba Demir, Nesrin Baş ve Elmira Yasin, Tiran'da Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.
23 Yaş Altı Kadın Güreş Milli Takımı, organizasyon tarihinde ilk kez 3 altın madalya birden kazanarak tarihi bir başarıya imza attı.
Türkiye, takım sıralamasında kadınlarda 148 puanla zirvede yer alırken, erkekler serbest stilde ise 117 puanla ikinciliği elde etti.
Taha Akgül'ün ilk kez Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı olarak yer aldığı 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazanan milli güreşçiler şöyle:
Erkekler serbest stil (1 gümüş, 5 bronz)
Gümüş: Abdullah Toprak (65 kilo)
Bronz: Bekir Keser (57 kilo), Tolga Özbek (61 kilo), Umut Erdoğan (70 kilo), İbrahim Metehan Yaprak (79 kilo), Resul Güne (97 kilo)
Kadınlar (3 altın, 3 bronz)
Altın: Tuba Demir (55 kilo), Nesrin Baş (68 kilo), Elmira Yasin (76 kilo)
Bronz: Ebru Dağbaşı (59 kilo), Selvi İlyasoğlu (62 kilo), Haticenur Sarı (72 kilo)
Grekoromen (1 altın, 3 bronz)
Altın: Alperen Berber (87 kilo)
Bronz: Mert İlbars (60 kilo), Azat Sarıyar (67 kilo), Cemal Yusuf Bakır (130 kilo)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.