Dolar
36.53
Euro
39.74
Altın
2,984.87
ETH/USDT
1,926.80
BTC/USDT
84,339.00
BIST 100
10,840.59
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

Milli güreşçiler, 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda 16 madalya kazandı

Türkiye, takım sıralamasında kadınlarda birinci, erkekler serbest stilde ikinci, grekoromende ise üçüncü oldu.

Halil İbrahim Avşar  | 14.03.2025 - Güncelleme : 14.03.2025
Milli güreşçiler, 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda 16 madalya kazandı Fotoğraf: Alex Nicodim/AA

Ankara

Türkiye, 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 16 madalya kazanma başarısı gösterdi.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen şampiyona, grekoromen stil müsabakalarıyla sona erdi.

Grekoromen stilde genel klasmanda Gürcistan 133 puanla birinci, Ukrayna 99 puanla ikinci, Türkiye ise 98 puanla üçüncü oldu.

Milliler, 7 gün süren organizasyonu 4 altın, 1 gümüş ve 11 bronz olmak üzere 16 madalyayla tamamladı.

Ay-yıldızlı güreşçiler Alperen Berber, Tuba Demir, Nesrin Baş ve Elmira Yasin, Tiran'da Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

23 Yaş Altı Kadın Güreş Milli Takımı, organizasyon tarihinde ilk kez 3 altın madalya birden kazanarak tarihi bir başarıya imza attı.

Türkiye, takım sıralamasında kadınlarda 148 puanla zirvede yer alırken, erkekler serbest stilde ise 117 puanla ikinciliği elde etti.

Taha Akgül'ün ilk kez Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı olarak yer aldığı 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazanan milli güreşçiler şöyle:

Erkekler serbest stil (1 gümüş, 5 bronz)

Gümüş: Abdullah Toprak (65 kilo)

Bronz: Bekir Keser (57 kilo), Tolga Özbek (61 kilo), Umut Erdoğan (70 kilo), İbrahim Metehan Yaprak (79 kilo), Resul Güne (97 kilo)

Kadınlar (3 altın, 3 bronz)

Altın: Tuba Demir (55 kilo), Nesrin Baş (68 kilo), Elmira Yasin (76 kilo)

Bronz: Ebru Dağbaşı (59 kilo), Selvi İlyasoğlu (62 kilo), Haticenur Sarı (72 kilo)

Grekoromen (1 altın, 3 bronz)

Altın: Alperen Berber (87 kilo)

Bronz: Mert İlbars (60 kilo), Azat Sarıyar (67 kilo), Cemal Yusuf Bakır (130 kilo)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanı Altun'dan "Gazze İçin El Ele" yardım kampanyasına ilişkin paylaşım
Ankara Valiliğinden soğuk hava ve zirai don uyarısı
İstanbullular güzel havayı fırsat bilerek yeşil alanlarda iftar yaptı
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 83'e çıktı
İstanbul'da en yüksek hava kirliliği değeri Göztepe'de ölçüldü

Benzer haberler

Milli güreşçiler, 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda 16 madalya kazandı

Milli güreşçiler, 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda 16 madalya kazandı

Milli güreşçi Alperen Berber'den 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya

Alperen Berber, 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda finale yükseldi

Milli güreşçi Servet Angi, Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'na odaklandı

Milli güreşçi Servet Angi, Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'na odaklandı
23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası Arnavutluk'ta başlıyor

23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası Arnavutluk'ta başlıyor
Milli güreşçiler, Arnavutluk'ta 2 madalya daha kazandı

Milli güreşçiler, Arnavutluk'ta 2 madalya daha kazandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet