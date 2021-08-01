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Milli güreşçi Yasemin Adar Tokyo'da çeyrek finale yükseldi

Güreşte kadınlar 76 kiloda Yasemin Adar çeyrek finale çıktı.

Ercan Doğan   | 01.08.2021
Milli güreşçi Yasemin Adar Tokyo'da çeyrek finale yükseldi Fotoğraf: Ali Atmaca/AA

Tokyo

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 9. gününde milli güreşçi Yasemin Adar, son 16 turunda Brezilyalı Aline Silva'yı yenerek çeyrek finale yükseldi.

Makuhari Messe'deki mücadelede kadınlar 76 kiloda mindere çıkan Yasemin, rakibi karşısında üstün bir oyun sergiledi.

Rakibine sayı şansı vermeyen milli güreşçi, karşılaşmayı 6-0 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.


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