Milli güreşçi Yasemin Adar Tokyo'da çeyrek finale yükseldi
Güreşte kadınlar 76 kiloda Yasemin Adar çeyrek finale çıktı.
Tokyo
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 9. gününde milli güreşçi Yasemin Adar, son 16 turunda Brezilyalı Aline Silva'yı yenerek çeyrek finale yükseldi.
Makuhari Messe'deki mücadelede kadınlar 76 kiloda mindere çıkan Yasemin, rakibi karşısında üstün bir oyun sergiledi.
Rakibine sayı şansı vermeyen milli güreşçi, karşılaşmayı 6-0 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.