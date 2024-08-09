Milli güreşçi Taha Akgül, çeyrek finale yükseldi
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli güreşçi Taha Akgül, çeyrek finale çıktı.
Paris
Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen karşılaşmalarda Taha Akgül, serbest stil 125 kilo son 16 turunda Porto Rikolu Jonovan Darius Smith ile karşı karşıya geldi.
Milli sporcu, rakibini 10-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.
Taha Akgül, çeyrek finalde Macar Daniel Ligeti ile karşılaşacak.
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