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Spor, Dünyadan Spor, Paris 2024

Milli güreşçi Taha Akgül, çeyrek finale yükseldi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli güreşçi Taha Akgül, çeyrek finale çıktı.

Ercan Çakar  | 09.08.2024 - Güncelleme : 09.08.2024
Milli güreşçi Taha Akgül, çeyrek finale yükseldi Fotoğraf: Mehmet Murat Önel/AA

Paris

Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen karşılaşmalarda Taha Akgül, serbest stil 125 kilo son 16 turunda Porto Rikolu Jonovan Darius Smith ile karşı karşıya geldi.

Milli sporcu, rakibini 10-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Taha Akgül, çeyrek finalde Macar Daniel Ligeti ile karşılaşacak.


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