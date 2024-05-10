Milli güreşçi Nesrin Baş, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota aldı
Milli güreşçi Nesrin Baş, Dünya Olimpiyat Elemeleri'nde kadınlar 62 kiloda Venezuelalı rakibini 10-6 mağlup ederek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota aldı.
İstanbul
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