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Milli güreşçi Nesrin Baş, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota aldı

Milli güreşçi Nesrin Baş, Dünya Olimpiyat Elemeleri'nde kadınlar 62 kiloda Venezuelalı rakibini 10-6 mağlup ederek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota aldı.

Can Öcal  | 10.05.2024 - Güncelleme : 10.05.2024
Milli güreşçi Nesrin Baş, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota aldı Fotoğraf: Alex Nicodim/AA

İstanbul

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