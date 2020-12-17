Milli güreşçi Haydar Yavuz'dan Dünya Kupası'nda gümüş madalya
Serbest stil 70 kiloda milli güreşçi Haydar Yavuz, Dünya Kupası'nda finalde Polonyalı rakibi Gadzhiev'e yenildi ve gümüş madalya aldı.
Ankara
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