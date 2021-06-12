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Milli güreşçi Buse Tosun'dan gümüş madalya

Kadınlar 72 kiloda yarışan milli güreşçi Buse Tosun, Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Uluslararası Zilkowski Pytlasinski Poland Open Güreş Turnuvası'nda gümüş madalya elde etti.

Fatih Gazioğlu   | 12.06.2021
Milli güreşçi Buse Tosun'dan gümüş madalya

Ankara

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Buse Tosun Rus rakibi Zakharchenko'yu 4-0, Kazak rakibi Zhamila Bakbergenova'yı 5-1 mağlup etti. Finalde Ukraynalı Alla Belinska ile karşılaşan Buse, rakibine 5-4 yenilerek turnuvayı ikinci sırada tamamladı.

Öte yandan 59 kiloda yarışan Elif Yanık, üçüncülük maçında Kazak rakibi Diana'ya mağlup oldu ve şampiyonada 4'üncü oldu. 55 kiloda yarışan Esra Pul ise turnuvayı 5'inci sırada bitirdi.

Organizasyon, 13 Haziran'da sona erecek.

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