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Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu'ndan Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya

Norveç'te düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu, kadınlar 72 kiloda bronz madalya kazandı.

Halil İbrahim Avşar   | 07.10.2021
Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu'ndan Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya

Ankara

Oslo'da devam eden şampiyonada 72 kilo üçüncülük mücadelesinde Buse'nin rakibi Fransız Cynthia Vanessa Vescan, karşılaşmaya sakatlığı nedeniyle çıkamadı. Hükmen galip ilan edilen Buse, bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye, böylece Dünya Güreş Şampiyonası'nı kadınlar kategorisinde bir bronz madalyayla tamamladı.

İlk turda ABD'li Kylie Welker'i 8-1 yenen Buse Tosun Çavuşoğlu, çeyrek finalde Belaruslu Anastasiya Zimiankova'yı 4-0 öndeyken tuşla mağlup etmişti. Milli güreşçi, yarı finalde Kazak dünya üçüncüsü Zhamila Bakbergenova'ya yenilmişti.

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