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Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, Macaristan'daki turnuvada altın madalya kazandı

Macaristan'da düzenlenen Polyak Imre ve Varga Janos Memorial Güreş Turnuvası'nda milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu, altın madalya elde etti.

Halil İbrahim Avşar  | 08.06.2024 - Güncelleme : 08.06.2024
Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, Macaristan'daki turnuvada altın madalya kazandı Fotoğraf: Milos Miskov/AA

Ankara

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre, kadınlar 68 kiloda mücadele eden Buse Tosun Çavuşoğlu, finalde Venezuela'dan Soleymi Antonieta Caraballo Hernandez ile karşılaştı. Müsabakayı 2-0 kazanan Buse, altın madalyanın sahibi oldu.

Kadınlarda 65 kiloda Türkiye'yi temsil eden Nesrin Baş ise gümüş madalya aldı.

Başkent Budapeşte'de düzenlenen organizasyon yarın sona erecek.

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