Dolar
41.29
Euro
48.61
Altın
3,644.79
ETH/USDT
4,525.00
BTC/USDT
114,869.00
BIST 100
10,918.31
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, açıklamalarda bulunuyor.
logo
Spor, Dünyadan Spor

Milli golfçüler Sude Bay ve Selen Sedar, Romanya'da birinci oldu

Türkiye Golf Milli Takımı, Romanya Amatör Açık Turnuvası'nda çeşitli kategorilerde başarılı sonuçlar aldı.

Çağlanur Tuncel  | 15.09.2025 - Güncelleme : 15.09.2025
Milli golfçüler Sude Bay ve Selen Sedar, Romanya'da birinci oldu

Ankara

Türkiye Golf Federasyonunun açıklamasına göre, Theodora Golf Kulübü'nde düzenlenen organizasyonda Türkiye, Romanya, Bulgaristan, İran, İspanya, İngiltere, ABD, Malta ve Almanya'nın yer aldığı 9 ülkeden toplam 85 sporcu mücadele etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kadınlar gross kategorisinde milli sporculardan Sude Bay birinci, İrem Demir ise üçüncü oldu. Erkekler gross kategorisinde yarışan milli golfçü İbrahim Tarık Aslan, turnuvayı ikinci sırada bitirdi.

Kadınlar net kategorisinde ise Selen Sedar birinci olurken, Erin Neva Yeniçelik ikinci, İrem Demir üçüncü sırayı aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektubu Van'daki şehit ailesine ulaştı
İstanbul'da taksiciler yeni tarife için cihazlarını istasyonlarda güncelletiyor
Dışişleri Bakanı Fidan, Doha'da Katarlı mevkidaşı Al Sani ile bir araya geldi
İzmir Buca'da maaş alamadıkları için iş bırakan işçilerin eylemi 7. gününde
72 binden fazla motokurye kayıt altına alındı

Benzer haberler

Milli golfçüler Sude Bay ve Selen Sedar, Romanya'da birinci oldu

Milli golfçüler Sude Bay ve Selen Sedar, Romanya'da birinci oldu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet