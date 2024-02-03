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Milli eskrimci Toprak Altınçekiç, İspanya'da gümüş madalya aldı

İspanya'da düzenlenen 20. Eskrim Akdeniz Şampiyonası'nda yıldız erkekler kılıç kategorisinde milli sporcu Toprak Altınçekiç, gümüş madalya kazandı.

Erkan Tiryaki  | 03.02.2024 - Güncelleme : 03.02.2024
Milli eskrimci Toprak Altınçekiç, İspanya'da gümüş madalya aldı

Ankara

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamada, La Nucia kentinde düzenlenen organizasyonda Toprak'ın finalde ev sahibi ülkeden Adrian Roman Blanque'yle karşılaştığı belirtildi.

Rakibine 15-10 yenilen Toprak'ın organizasyonu gümüş madalya kazanarak tamamladığı aktarıldı.

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