Milli eskrimci Toprak Altınçekiç, İspanya'da gümüş madalya aldı
İspanya'da düzenlenen 20. Eskrim Akdeniz Şampiyonası'nda yıldız erkekler kılıç kategorisinde milli sporcu Toprak Altınçekiç, gümüş madalya kazandı.
Ankara
Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamada, La Nucia kentinde düzenlenen organizasyonda Toprak'ın finalde ev sahibi ülkeden Adrian Roman Blanque'yle karşılaştığı belirtildi.
Rakibine 15-10 yenilen Toprak'ın organizasyonu gümüş madalya kazanarak tamamladığı aktarıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.