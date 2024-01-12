Milli buz patenci Metehan Atan, Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi
Milli buz patenci Metehan Atan, Polonya'da devam eden Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi.
Ankara
Türkiye Buz Pateni Federasyonunun açıklamasına göre Gdansk şehrinde organize edilen Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası'nda ay-yıldızlı sporculardan Metehan Atan, 1500 metre mesafede yarı finale kalma başarısı gösterdi.
Yarı final yarışları yarın TSİ 15.50'de başlayacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.