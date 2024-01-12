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Milli buz patenci Metehan Atan, Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi

Milli buz patenci Metehan Atan, Polonya'da devam eden Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi.

Fatih Çakmak  | 12.01.2024 - Güncelleme : 12.01.2024
Milli buz patenci Metehan Atan, Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi

Ankara

Türkiye Buz Pateni Federasyonunun açıklamasına göre Gdansk şehrinde organize edilen Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası'nda ay-yıldızlı sporculardan Metehan Atan, 1500 metre mesafede yarı finale kalma başarısı gösterdi.

Yarı final yarışları yarın TSİ 15.50'de başlayacak.

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