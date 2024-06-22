Milli bocceci Nurda Gül Şen, Avrupa şampiyonu oldu
Avrupa Bocce Raffa Şampiyonası'nda mücadele eden Nurda Gül Şen, kadınlar altın nokta kategorisinde altın madalya kazandı.
Ankara
Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonunun açıklamasına göre Nurda Gül, İtalya'nın Terni kentinde düzenlenen organizasyonda şampiyonluğa ulaştı.
Bir diğer milli sporcu Hüseyin Önder ise tek erkekler kategorisinde bronz madalyanın sahibi oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.