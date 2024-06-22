Dolar
32.84
Euro
35.11
Altın
2,321.51
ETH/USDT
3,498.10
BTC/USDT
64,186.00
BIST 100
10,771.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tekirdağ-İstanbul kara yolunda, bayram tatili dönüş yoğunluğu yaşanıyor
logo
Spor, Dünyadan Spor

Milli bocceci Nurda Gül Şen, Avrupa şampiyonu oldu

Avrupa Bocce Raffa Şampiyonası'nda mücadele eden Nurda Gül Şen, kadınlar altın nokta kategorisinde altın madalya kazandı.

Hüseyin Burak Demirer  | 22.06.2024 - Güncelleme : 22.06.2024
Milli bocceci Nurda Gül Şen, Avrupa şampiyonu oldu

Ankara

Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonunun açıklamasına göre Nurda Gül, İtalya'nın Terni kentinde düzenlenen organizasyonda şampiyonluğa ulaştı.

Bir diğer milli sporcu Hüseyin Önder ise tek erkekler kategorisinde bronz madalyanın sahibi oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çanakkale Boğazı gemi arızası nedeniyle tek yönlü trafiğe kapatıldı
İstanbul'da tatil dönüşü yollardaki trafik havadan denetlendi
Bakan Yerlikaya: Lütfen ama lütfen trafik kurallarına uyalım, emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yarın Cezayir'e gidecek
Sağlık çalışanlarından İsrail'e tepki için İstanbul'da sessiz yürüyüş

Benzer haberler

Milli bocceci Nurda Gül Şen, Avrupa şampiyonu oldu

Milli bocceci Nurda Gül Şen, Avrupa şampiyonu oldu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet