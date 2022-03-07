Milli bilardocu Eylül Kibaroğlu, Slovenya'da Avrupa şampiyonu oldu
Eylül Kibaroğlu, üçüncü kez bu başarıyı elde etti.
Ankara
Milli sporcu Eylül Kibaroğlu, Slovenya'da düzenlenen Avrupa Pool Bilardo Şampiyonası 10 top müsabakalarında şampiyonluğa ulaştı.
Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Lasko kentinde düzenlenen organizasyonda Eylül, Alman rakibi Ina Kaplan'ı 6-3 yenerek üçüncü kez Avrupa şampiyonu oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.