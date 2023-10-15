Milli badmintoncular Bengisu ile Nazlıcan, Hollanda'da bronz madalya kazandı
Hollanda Açık Badminton Turnuvası'nda milli sporcular Bengisu Erçetin ile Nazlıcan İnci, çift kadınlar kategorisinde bronz madalya elde etti.
Ankara
Türkiye Badminton Federasyonunun açıklamasına göre Bengisu Erçetin-Nazlıcan İnci çifti, 's-Hertogenbosch kentinde düzenlenen organizasyonda, yarı finalde Danimarkalı Julie Finne Ipsen-Mai Surrow ikilisine 2-1 yenildi.
Milliler, bu sonuçla bronz madalyanın sahibi oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.