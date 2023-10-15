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Milli badmintoncular Bengisu ile Nazlıcan, Hollanda'da bronz madalya kazandı

Hollanda Açık Badminton Turnuvası'nda milli sporcular Bengisu Erçetin ile Nazlıcan İnci, çift kadınlar kategorisinde bronz madalya elde etti.

Halil İbrahim Avşar  | 15.10.2023 - Güncelleme : 15.10.2023
Milli badmintoncular Bengisu ile Nazlıcan, Hollanda'da bronz madalya kazandı

Ankara

Türkiye Badminton Federasyonunun açıklamasına göre Bengisu Erçetin-Nazlıcan İnci çifti, 's-Hertogenbosch kentinde düzenlenen organizasyonda, yarı finalde Danimarkalı Julie Finne Ipsen-Mai Surrow ikilisine 2-1 yenildi.

Milliler, bu sonuçla bronz madalyanın sahibi oldu.

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