Euro
6.44
Dolar
5.74
BIST 100
97,604.58
Altın
1,393.98
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
logo
Spor, Dünyadan Spor

Milli atlet Sümeyye Erol'un gözü altın madalyada

Milli atlet Sümeyye Erol, yarın başlayacak Avrupa 23 Yaş Altı Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak istiyor.

Fırat Özdemir   | 10.07.2019
Milli atlet Sümeyye Erol'un gözü altın madalyada Fotoğraf: AA/Fırat Özdemir

Erzurum

Milli atlet Sümeyye Erol, yarın başlayacak Avrupa 23 Yaş Altı Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor.

İsveç'in Gavle kentinde 11-14 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek şampiyonada Sümeyye Erol, 3 bin metre engelli yarışında Türkiye'yi temsil edecek.

Milli atlet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2015'te İsveç'in Eskilstuna kentindeki Ekangen Atletizm Pisti'nde gerçekleşen Avrupa Gençler Atletizm Şampiyonası'nda 3 bin metre engelli yarışına katıldığını ve istediği gibi bir yarış çıkaramamasına rağmen birinci olduğunu söyledi.

Sümeyye Erol, "Yarışta rakiplerimle 2 bin metre gittim. Bir süre sonra, 500 metrede çıkış yaptım ve yarışı kazandım. İstiklal Marşı'nı okuttum. Gerçekten çok farklı bir durum ve anlatılmaz, yaşanır." diye konuştu.

"Tabii hepimizin hayali birinci olup İstiklal Marşı'nı okutup bayrağımızı dalgalandırmak"

İsveç'teki Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda da madalya hedeflediğini aktaran Sümeyye Erol, "İsveç'te altın madalya hedefliyorum. Tabii hepimizin hayali madalya almak ve birinci olup İstiklal Marşı'nı okutup bayrağımızı dalgalandırmak." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB'de yeni yönetici kadrosu ve değişen dengeler
İngiltere'de korkulan senaryo, anlaşmasız ayrılık
Kore’den bugüne ittifakın sonbaharı
Birleşik Arap Emirlikleri Libya’da ne hedefliyor?
AB’yi yeni isimlerle nasıl bir beş yıl bekliyor?

Benzer haberler

Milli atlet Sümeyye Erol'un gözü altın madalyada

Milli atlet Sümeyye Erol'un gözü altın madalyada

'Dağların Kızı' madalyayı pistte arayacak

Milli atlet Tuğba Güvenç'in gözü zirvede

Milli atletlerin hedefi Avrupa'da kürsüye çıkmak

Milli atletlerin hedefi Avrupa'da kürsüye çıkmak
Avrupa Şampiyonası'nda madalya için disk atacak

Avrupa Şampiyonası'nda madalya için disk atacak