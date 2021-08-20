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Milli atlet Şevval Özdoğan, Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda 3000 metre engellide 7. oldu

Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda, milli atlet Şevval Özdoğan 3000 metre engellide 7. oldu.

Fatih Çakmak   | 20.08.2021
Milli atlet Şevval Özdoğan, Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda 3000 metre engellide 7. oldu

Ankara

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonanın üçüncü gününde Türkiye adına finaldeki en iyi sonucu 3000 metre engellide 7. sırayı alan milli sporcu Şevval Özdoğan elde etti.

Avrupa üçüncüsü ay-yıldızlı sporcu Şevval Özdoğan, uzun süre ilk beş içinde götürdüğü yarışı 10:49.79 ile yedinci tamamladı.


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