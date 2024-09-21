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Milli atıcı Safiye Temizdemir, Polonya'da bronz madalya kazandı

Plak Atışları Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden milli sporcu Safiye Temizdemir, bronz madalya aldı.

Halil İbrahim Avşar  | 21.09.2024 - Güncelleme : 21.09.2024
Milli atıcı Safiye Temizdemir, Polonya'da bronz madalya kazandı

Ankara

Türkiye Atıcılık Federasyonundan yapılan açıklamada, "Polonya'nın Poznan kentinde düzenlenen Plak Atışları Avrupa Şampiyonlar Ligi trap solo müsabakasında yarışan milli sporcumuz Safiye Temizdemir, bronz madalyanın sahibi oldu." ifadeleri kullanıldı.

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