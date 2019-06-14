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Milan'dan unutulmaz futbolcularına idari görev

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun da forma giydiği İtalya Birinci Ligi kulübü Milan'da , üst futbol yöneticisi, Paolo Maldini ise sportif direktör olarak görevlendirildi.

Hüseyin Burak Demirer   | 14.06.2019
Milan'dan unutulmaz futbolcularına idari görev

Ankara

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, FIFA Genel Sekreter Yardımcısı Boban, görevinden ayrıldı ve 1992'den 2001'e kadar oynadığı Milan'ın üst futbol yöneticiliğine getirildi.

1985-2009 yıllarında forma giydiği Milan'ın bir diğer efsane oyuncusu Paolo Maldini ise sportif direktörlüğe terfi etti.

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