Milan'dan unutulmaz futbolcularına idari görev
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun da forma giydiği İtalya Birinci Ligi kulübü Milan'da , üst futbol yöneticisi, Paolo Maldini ise sportif direktör olarak görevlendirildi.
Ankara
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, FIFA Genel Sekreter Yardımcısı Boban, görevinden ayrıldı ve 1992'den 2001'e kadar oynadığı Milan'ın üst futbol yöneticiliğine getirildi.
1985-2009 yıllarında forma giydiği Milan'ın bir diğer efsane oyuncusu Paolo Maldini ise sportif direktörlüğe terfi etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.