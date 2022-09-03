Dolar
18.19
Euro
18.11
Altın
1,712.63
ETH/USDT
1,547.20
BTC/USDT
19,818.00
BIST 100
3,222.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TEKNOFEST KARADENİZ devam ediyor
logo
Spor, Dünyadan Spor

Merve Tuncel, Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu Merve Tuncel, serbest stil 400 metrede altın madalya elde etti.

Musa Samur   | 03.09.2022
Merve Tuncel, Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Ankara

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Peru'nun başkenti Lima'da devam eden organizasyonda Merve Tuncel, 400 metre serbest mesafesinde 4.10.29'luk derecesiyle dünya gençler şampiyonu oldu.

Şampiyona yarın sona erecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Iğdır dağları erozyona karşı badem ağaçlarıyla korunacak
Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi 103 yaşında
'Thodex' soruşturmasında 588 mağdurla ilgili dosyadaki bazı müştekilerin beyanlarına ulaşıldı
Avukatlık asgari ücret tarifesi belirlendi
Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19'u atlattı

Benzer haberler

Merve Tuncel, Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Merve Tuncel, Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Sıcaktan bunalan çocuklar Kars Çayı'nda serinliyor

Manş Denizi'ni 43 yıl önce yüzerek geçen ilk Türk kadını, genç sporculara ilham oluyor

Usta yüzücülerden Boğaz'da yüzmekte "ısrar edenlere" can kurtaran tavsiyeler

Usta yüzücülerden Boğaz'da yüzmekte "ısrar edenlere" can kurtaran tavsiyeler
Iğdır'da yüzmeyi öğrenen çocuklar 'milli takım' hedefine kulaç atıyor

Iğdır'da yüzmeyi öğrenen çocuklar 'milli takım' hedefine kulaç atıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet