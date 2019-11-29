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Merih Demiral, EURO 2020 Elemeleri'nin en iyi 11'ine seçildi

İtalyan ekibi Juventus'ta forması giyen milli futbolcu Merih Demiral, Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nin en iyi 11'ine seçildi.

Berad Büyük   | 29.11.2019
Merih Demiral, EURO 2020 Elemeleri'nin en iyi 11'ine seçildi Fotoğraf: Mustafa Çiftçi/AA

İstanbul

UEFA'nın internet sitesinde açıklanan listede, 9 farklı ülkeden futbolcu yer aldı.

Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nin en iyi 11'i olarak belirlenen kadro şöyle:

Kaleci: Andriy Pyatov (Ukrayna).

Defans: Sergio Ramos (İspanya), Merih Demiral (Türkiye), Ragnar Sigurdsson (İzlanda).

Orta saha: Ioannis Kousoulos (Güney Kıbrıs Rus Kesimi), Bernardo Silva (Portekiz), Georginio Wijnaldum (Hollanda), Eran Zahavi (İsrail).

Forvet: Raheem Sterling (İngiltere), Harry Kane (İngiltere), Memphis Depay (Hollanda).

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