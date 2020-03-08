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Medipol Başakşehir'in rakibi Kopenhag sahasında Horsens'e yenildi

Danimarka Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Kopenhag, sahasında Horsens'e 1-0 mağlup oldu.

Yunus Kaymaz   | 08.03.2020
Medipol Başakşehir'in rakibi Kopenhag sahasında Horsens'e yenildi

İstanbul

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Kopenhag, ligin 24. haftasında Horsens'i ağırladı. 

İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede konuk takıma galibiyeti getiren golü 81. dakikada Alexander Ludwig kaydederken, Kopenhag bu sezon ilk kez sahasında yenildi.

Medipol Başakşehir, son 16 turu ilk maçında Danimarka temsilcisi ile 12 Mart Perşembe günü sahasında karşılaşacak.

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