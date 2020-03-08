Medipol Başakşehir'in rakibi Kopenhag sahasında Horsens'e yenildi
Danimarka Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Kopenhag, sahasında Horsens'e 1-0 mağlup oldu.
İstanbul
Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Kopenhag, ligin 24. haftasında Horsens'i ağırladı.
İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede konuk takıma galibiyeti getiren golü 81. dakikada Alexander Ludwig kaydederken, Kopenhag bu sezon ilk kez sahasında yenildi.
Medipol Başakşehir, son 16 turu ilk maçında Danimarka temsilcisi ile 12 Mart Perşembe günü sahasında karşılaşacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.