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Medipol Başakşehir, Viktoria Plzen-Olympiakos maçının galibiyle karşılaşacak

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Viktoria Plzen-Olympiakos eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Yunus Kaymaz   | 22.07.2019
Medipol Başakşehir, Viktoria Plzen-Olympiakos maçının galibiyle karşılaşacak

İstanbul

Avrupa futbolunun en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu kuraları çekildi.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekiminde Medipol Başakşehir'in rakibi, Viktoria Plzen (Çekya)-Olympiakos (Yunanistan) maçının galibi olacak.

Eşleşmelerde ilk maçlar 6-7 Ağustos, rövanş mücadeleleri ise 13 Ağustos tarihinde oynanacak. 

Lig rotası ile şampiyonlar rotası adıyla iki grup halinde yapılan kura çekimi sonucunda eşleşmeler şöyle oluştu:

Lig rotası:

Medipol Başakşehir - Viktoria Plzen (Çekya)/Olympiakos (Yunanistan)

Krasnodar (Rusya) - Porto (Portekiz)

Club Brugge (Belçika) - Dinamo Kiev (Ukrayna)

PSV Eindhoven (Hollanda)/Basel (İsviçre) - LASK (Avusturya)

Şampiyonlar rotası:

CFR Cluj (Romanya)/Maccabi Tel-Aviv (İsrail) - Celtic (İskoçya)/Nomme Kalju (Estonya)

Sutjeska (Karadağ)/APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Dundalk (İrlanda)/Karabağ (Azerbaycan)

PAOK (Yunanistan) - Ajax (Hollanda)

Saburtalo (Gürcistan)/Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Ferencvaros (Macaristan)/Valletta (Malta)

Kızılyıldız (Sırbistan)/HJK Helsinki (Finlandiya) - The New Saints (Galler)/Kopenhag (Danimarka)

Maribor (Slovenya)/AIK (İsveç) - BATE Borisov (Belarus)/Rosenborg (Norveç)

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