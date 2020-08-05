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Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarına veda etti

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Danimarka'nın Kopenhag ekibine 3-0 yenilerek Avrupa kupalarına veda etti.

Hilmi Sever   | 05.08.2020
Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarına veda etti

Kopenhag

Kopenhag - Medipol Başakşehir

Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Danimarka'nın Kopenhag ekibine 3-0 yenilerek Avrupa kupalarına veda etti.

4. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Varela'nın altıpas önüne gönderdiği topa Wind kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

38. dakikada Medipol Başakşehir beraberlik golüne yaklaştı. Visca'nın sol kanattan kullandığı kornerde Mehmet Topal ön direkte topu arka tarafa aşırdı. Epureanu altıpas önünde topa ayak koydu, savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Kopenhag'ın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı

53. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye yükseltti. Mehmet Topal'ın ceza sahası içerisinde eline çarpan top sonrasında hakem Orsato penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanmak için topun başına geçen Wind, meşin yuvarlağı ve kaleci Mert'i ayrı köşelere gönderdi: 2-0.

62. dakikada Kopenhag 3. golünü buldu. Ev sahibi takımın hızlı gelişen atağında Falk kaleyi cepheden gördüğü pozisyonda ceza sahasına girmeden sağ ayağının içiyle sert vurdu, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-0. 

85. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Savunmanın arkasına atılan topu ceza sahası içinde kontrol eden Edin Visca, dönerek çok sert vurdu, meşin yuvarlak üstten auta gitti. 

Karşılaşma, Kopenhag'ın 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

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