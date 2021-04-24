Euro
10.15
Dolar
8.40
BIST 100
1,341.07
Altın
1,776.62
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Futbol, Dünyadan Spor

Manchester United taraftarından "Avrupa Süper Ligi" protestosu

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın yüzlerce taraftarı, "Avrupa Süper Ligi" adlı girişime katılma teşebbüsünde bulundukları gerekçesiyle kulüp sahipleri ABD'li Glazer ailesini protesto etti.

Doğa Kırmızıoğlu   | 24.04.2021
Manchester United taraftarından "Avrupa Süper Ligi" protestosu

Ankara

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın yüzlerce taraftarı, "Avrupa Süper Ligi" adlı girişime katılma teşebbüsünde bulundukları gerekçesiyle kulüp sahipleri ABD'li Glazer ailesini protesto etti.

Old Trafford Stadı'nın önünde toplanan taraftarlar, Manchester United hisselerinin çoğunluğuna sahip ABD'li Glazer ailesinin kulüp ile bağlarını koparması yönünde talepte bulundu.

Manchester United'ın sahiplerinden iş insanı Joel Glazer'in, Avrupa Süper Ligi'nde başkan yardımcılığı görevini üstlenmesi planlanıyordu.

İngiltere Premier Lig'de benzer eylemler, hafta içi boyunca Chelsea ve Arsenal kulüplerinde de yaşanmıştı. Taraftarlar, kulüp sahipleri Chelsea'de Roman Abramovich ve Arsenal'de Stan Kroenke'ye hisselerini devretmeleri yönünde çağrıda bulunmuştu.

İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City ve Tottenham'ın aralarında yer aldığı Avrupa'nın önde gelen 12 kulübü, 19 Nisan gecesi yaptıkları ortak açıklamayla Avrupa Süper Ligi'ni kurma kararı aldıklarını duyurmuştu.

UEFA, FIFA, ülke federasyonları ve taraftarların yoğun tepkisinin ardından 6 İngiliz kulübü de girişimden çekildiğini duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pakistan’dan Hindistan’a Kovid-19 ile mücadele için tıbbi ekipman yardımı teklifi
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Londra'da Kovid-19 tedbirleri ve aşısı karşıtları yürüyüş düzenledi
Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor
İran'da son 24 saatte 374 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Benzer haberler

Manchester United taraftarından "Avrupa Süper Ligi" protestosu

Manchester United taraftarından "Avrupa Süper Ligi" protestosu

Arsene Wenger, Avrupa Süper Ligi girişiminin İngiltere Premier Ligi'ni yok edebileceğini söyledi

Der Spiegel Avrupa Süper Ligi sözleşmesinin şartlarının ağır olduğunu öne sürdü

İlkay Gündoğan'a göre Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatı ehvenişer

İlkay Gündoğan'a göre Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatı ehvenişer
UEFA Başkan Yardımcısı Nilsson 'Avrupa Süper Lig' krizini değerlendirdi: 48 saatte dağıldılar

UEFA Başkan Yardımcısı Nilsson 'Avrupa Süper Lig' krizini değerlendirdi: 48 saatte dağıldılar
Almanya'da Avrupa Süper Ligi'ne Alman kulüplerinin katılmaması olumlu karşılandı

Almanya'da Avrupa Süper Ligi'ne Alman kulüplerinin katılmaması olumlu karşılandı