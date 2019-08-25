Manchester United oyuncusu Pogba: Irkçı saldırılar beni daha da güçlendirir
Manchester United oyuncusu Pogba, "Atalarım ve ebeveynlerim, neslimin bugün özgürce çalışabilmesi, otobüse binebilmesi ve futbol oynayabilmesi için acı çekti. Irkçı saldırlar cehaletten gelir." dedi.
İstanbul
İngiltere Premier Lig'de Manchester United'ın geçen hafta Wolverhampton ile 1-1 berabere kaldığı maçta penaltı atışını değerlendiremeyen ve sosyal medyada ırkçı saldırılara maruz kalan Fransız futbolcu Paul Pogba, bu saldırıların kendisini daha güçlendirdiğini belirtti.
Irkçı saldırılara sosyal medya hesabından cevap veren Pogba, kucağında bir bebeğin olduğu fotoğraf paylaştı.
My ancestors and my parents suffered for my generation to be free today, to work, to take the bus, to play football. Racist insults are ignorance and can only make me stronger and motivate me to fight for the next generation. pic.twitter.com/J9IqyWQj4K— Paul Pogba (@paulpogba) August 25, 2019
Paul Pogba yaptığı paylaşımda, "Atalarım ve ebeveynlerim, neslimin bugün özgürce çalışabilmesi, otobüse binebilmesi ve futbol oynayabilmesi için acı çekti. Irkçı saldırlar cehaletten gelir. Bu saldırılar beni daha da güçlendirir ve gelecek nesil için savaşmaya motive eder." ifadelerini kullandı.
Daha 3. haftası oynanan Premier Lig'de Pogba'nın yanı sıra, takım arkadaşı Marcus Rashford, Chelseali Tammy Abraham ve Reading'in futbolcusu Yakou Meite sosyal medyada ırkçı saldırılara maruz kaldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.