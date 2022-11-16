Dolar
18.61
Euro
19.33
Altın
1,773.96
ETH/USDT
1,209.10
BTC/USDT
16,544.00
BIST 100
4,668.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İskoçya Teknik Direktör Steve Clarke basın toplantısı düzenliyor İstanbul’un Fatih ilçesindeki bir binanın doğal gaz kutusunda patlama meydana geldi. Olay yerinden yayındayız
logo
Dünyadan Spor

Manchester United, kulübü eleştiren Ronaldo'nun posterini stattan kaldırdı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, kulübü kendisine ihanet etmekle suçlayan Cristiano Ronaldo'nun stat dışındaki posterini kaldırdı.

Yunus Kaymaz   | 16.11.2022
Manchester United, kulübü eleştiren Ronaldo'nun posterini stattan kaldırdı

İstanbul

Portekizli yıldız Ronaldo'nun katıldığı bir programda kulüp ve Hollandalı teknik adam Erik ten Hag hakkındaki ağır eleştirilerine Manchester United, 37 yaşındaki futbolcunun posterini sökerek yanıt verdi.

'Bir formadan fazlası' kampanyasının parçası olarak kulübün tarihindeki 'ikonik' 7 numaralarla birlikte stadın dışına yerleştirilen Ronaldo posteri, Portekizli futbolcunun eleştirilerinden birkaç gün sonra kulüp tarafından kaldırıldı.

Ronaldo, Manchester United'da kendisini kulüpten atmaya çalışanlar olup olmadığı sorusuna, "Evet. Yalnızca teknik direktör (Erik ten Hag) değil, 2-3 kişi daha var. Kendimi ihanete uğramış hissettim. Bazı kişilerin beni burada istemediğini hissettim. Sadece bu yıl değil, geçen yıl da..." yanıtını vermişti.

Oyuna alınmadığı Tottenham karşılaşmasının bitmesini beklemeden soyunma odasına gitmesi sonrası bir maçlığına kadro dışı bırakılan Ronaldo, Erik ten Hag'a saygısı olmadığını belirterek, "Ona saygım yok çünkü bana saygı göstermedi. Bana saygısı olmayana asla saygı duymam." demişti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fatih'te bir binanın doğal gaz kutusunda patlama meydana geldi
Beyoğlu saldırganının emniyetteki ilk ifadesi ortaya çıktı
Beyoğlu'ndaki terör saldırısına yardım ve yataklık ettiği belirlenen terörist Suriye'de yakalandı
Suriye Afrin'de canlı bomba eylemi hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li terörist yakalandı
Mersin'de telefonla konuşurken yüksekten düşen işçi yaralandı

Benzer haberler

Manchester United, kulübü eleştiren Ronaldo'nun posterini stattan kaldırdı

Manchester United, kulübü eleştiren Ronaldo'nun posterini stattan kaldırdı

Manchester United, Ronaldo'nun 'ihanete uğradığı' yönündeki ifadelerini incelemeye aldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet