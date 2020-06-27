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Manchester United, Federasyon Kupası'nda yarı finale çıktı

İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) çeyrek final maçında Manchester United, deplasmanda Norwich City'yi 2-1 yenerek son dört takım arasına kaldı.

Bilal Acar   | 27.06.2020
Manchester United, Federasyon Kupası'nda yarı finale çıktı

Londra

Manchester United'ın Carrow Road Stadı'nda Norwich City'e konuk olduğu mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Manchester temsilcisinin 51. dakikada Odion Ighalo'nun attığı golle 1-0 öne geçtiği maçta Norwich City, 75. dakikada Todd Cantwell ile skoru 1-1 yaptı.

Norwich City'de forma giyen Tim Close maçın 88. dakikasında kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Normal süresi 1-1 berabere sona eren maç, uzatmaya gitti.

Müsabakanın 118. dakikasında Harry Maguire'nin golüyle bir kez daha öne geçen Manchester United, rakibini 2-1 mağlup ederek Federasyon Kupası'nda adını yarı finale yazdırdı.

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