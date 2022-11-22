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Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Manchester United, Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı

Manchester United, Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Hüseyin Burak Demirer   | 22.11.2022
Manchester United, Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı Fotoğraf: Jose Hernandez/AA

Ankara

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