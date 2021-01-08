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Manchester United, Amad Diallo'yu renklerine bağladı

Manchester United,18 yaşındaki kanat oyuncusu Amad Diallo'yu Atalanta'dan transfer etti.

Hüseyin Burak Demirer   | 08.01.2021
Manchester United, Amad Diallo'yu renklerine bağladı

Ankara

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, Fildişi Sahilli kanat oyuncusu Amad Diallo'yu Atalanta'dan transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, daha önce prensip anlaşmasına varılan 18 yaşındaki futbolcu ile 4,5+1 yıllık sözleşme imzalandı.

İtalyan takımı Atalanta'nın altyapısında yetişen Diallo'nun bonservis bedeline ilişkin bilgi verilmedi ancak İngiliz basını, transferin 19 milyon sterlin karşılığında gerçekleştiğini öne sürdü.

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