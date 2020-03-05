Manchester United 37 yaşındaki isimle sözleşme uzattı

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Manchester United 37 yaşındaki kalecisi Lee Grant'in sözleşmesini uzattı

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, tecrübeli kalecisi Lee Grant'in sözleşmesini bir yıl uzattı.

Mutlu Demirtaştan   | 05.03.2020
Manchester United 37 yaşındaki kalecisi Lee Grant'in sözleşmesini uzattı

Istanbul

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, tecrübeli kalecisi Lee Grant'in sözleşmesini bir yıl uzattı.

Manchester United Kulübü, 37 yaşındaki İngiliz file bekçisi Grant'in sezon sonunda bitecek kontratının bir yıl daha uzatıldığını duyurdu.

Kariyerinde Derby County, Burnley, Oldham Athletic, Sheffield Wednesday ve Stoke City'de forma giyen Grant, 2018'de Manchester United'a transfer olmuştu.

Üçüncü kaleci olarak takıma dahil edilen Grant, şu ana kadar Manchester United formasıyla 2 resmi maça çıktı.

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