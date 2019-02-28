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Futbol, Dünyadan Spor

Manchester City'den Puma ile 650 milyon sterlinlik anlaşma

İngiltere Premier Lig kulüplerinden Manchester City, spor ürünleri firması Puma ile uzun süreli forma anlaşması imzaladı.

Mutlu Demirtaştan  | 28.02.2019
Manchester City'den Puma ile 650 milyon sterlinlik anlaşma

Istanbul

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Alman spor ürünleri firması Puma ile Temmuz 2019'dan itibaren geçerli olmak üzere uzun süreli ekipman ve forma sponsorluğu anlaşmasına varıldı.

İngiltere basınında, Manchester City'nin Puma'dan 10 yıllık anlaşma karşılığında 650 milyon sterlin alacağı öne sürüldü.


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