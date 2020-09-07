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Manchester City'de Mahrez ve Laporte'nin Kovid-19 testleri pozitif çıktı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Riyad Mahrez ve Aymeric Laporte, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Abdulkadir Karakaya   | 07.09.2020
Manchester City'de Mahrez ve Laporte'nin Kovid-19 testleri pozitif çıktı

Ankara

Kulüpten yapılan açıklamada, Kovid-19 testleri pozitif çıkan iki oyuncunun herhangi bir semptom göstermediği belirtildi.

Mahrez ve Laporte'nin sağlık protokollerine uygun olarak evlerinde karantinaya girdiği kaydedildi.


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