Manchester City'de Mahrez ve Laporte'nin Kovid-19 testleri pozitif çıktı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Riyad Mahrez ve Aymeric Laporte, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.
Ankara
Kulüpten yapılan açıklamada, Kovid-19 testleri pozitif çıkan iki oyuncunun herhangi bir semptom göstermediği belirtildi.
Mahrez ve Laporte'nin sağlık protokollerine uygun olarak evlerinde karantinaya girdiği kaydedildi.
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