Manchester City, West Ham United deplasmanında takıldı
Premier Lig'in 6. haftasında Manchester City, deplasmanda West Ham United ile 1-1 berabere kaldı ve bu sonuçla iki ekip de 8 puana yükseldi.
Ankara
İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Manchester City, deplasmanda West Ham United ile 1-1 berabere kaldı.
Londra Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi West Ham United, 18. dakikada Michail Antonio'nun ağları sarsmasıyla ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
İkinci devrede daha atak bir oyun sergileyen Manchester City, 51. dakikada Phil Foden'in golüyle skoru 1-1'e getirdi ve karşılaşma bu skorla sona erdi.
Bu sonuçla Manchester City ve West Ham United ligde 8 puana yükseldi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.