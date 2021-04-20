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Manchester City 'Avrupa Süper Ligi' projesinden ayrılma sürecini başlattığını duyurdu

Hüseyin Burak Demirer   | 20.04.2021
Manchester City 'Avrupa Süper Ligi' projesinden ayrılma sürecini başlattığını duyurdu

Ankara

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