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Spor, Futbol, Dünyadan Spor, Katar 2022

Macron'dan Katar Dünya Kupası'nın iptali tartışmalarına "spor politize edilmemeli" yorumu

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 2022 FIFA Dünya Kupası organizasyonunun, iklime maliyeti ve ülkede insan hakları durumuna yönelik iddialar nedeniyle iptal edilmesi tartışmalarına ilişkin, "sporun siyasileştirilmemesi gerektiği"ni söyledi.

Alaattin Doğru   | 17.11.2022
Macron'dan Katar Dünya Kupası'nın iptali tartışmalarına "spor politize edilmemeli" yorumu

Ankara

Fransa basınındaki haberlere göre, Macron, Endonezya'nın Bali Adası'nda katıldığı 17'nci G20 Liderler Zirvesi sonrası, Tayland'da yarın ve 19 Kasım'da düzenlenecek Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği Örgütü (APEC) Zirvesi için gittiği başkent Bangkok'ta açıklamalarda bulundu.

Özellikle Fransız medyasının birkaç haftadır gündemden düşürmediği, Katar'da oynanacak FIFA 2022 Dünya Kupası organizasyonunun iptali tartışmalarına ilişkin soruya Macron, "Sporu politize etmememiz gerektiğini düşünüyorum. Bu tip sorular etkinliğin (kime verileceğinin) kararlaştırıldığı dönem sorulması gerekiyor." yanıtını verdi.

Macron, 2024'te Paris'te Olimpiyat Oyunları düzenleneceğini anımsatarak, sporu politize etme girişimlerinin kötü bir fikir olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Organizasyon, ilk defa ev sahipliği yapacak Müslüman ülkeden alınmak isteniyor

İlk kez bir Müslüman ülkenin ev sahipliği yapacağı dünya kupası organizasyonu, 20 Kasım'da Katar ve Ekvador arasında oynanacak karşılaşmayla başlayacak.

Fransız basınının yaklaşık bir aydır ülkedeki işçilerin yaşam koşullarının elverişsiz olduğuna, klimalı stadyumların iklime olumsuz maliyeti olacağına ve LGBT'ye müsamaha gösterilmediğine ilişkin haberler geçmesi nedeniyle Fransa başta olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinde organizasyona yönelik boykot çağrıları yapılmaya başlandı.

Fransa'da bazı kentlerin yerel yönetimleri, boykot nedeniyle meydanlarda karşılaşmaların izlenmesi için "dev ekran" koymayacaklarını açıklamıştı.

Öte yandan, Fransız ve bazı Avrupa milli takımlarının, LGBT'ye destek amacıyla kaptanlık bantlarını renkli yapmasına yönelik baskılar kabul görmemişti.

Fransa Milli Takımı kaptanı Hugo Lloris, bu tür girişimlerin uygun olmadığına işaret ederek, "Kupayı organize eden ülkeye saygı göstermeliyiz." açıklamasını yapmıştı.

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