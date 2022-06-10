Dolar
17.10
Euro
17.98
Altın
1,873.01
ETH/USDT
1,674.10
BTC/USDT
29,020.00
BIST 100
2,543.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
A Milli Futbol Takımı, Lüksemburg maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sonlandırıyor Gökyüzünün yeni bekçileri brövelerini taktı
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Lüksemburg Teknik Direktörü Holtz: Yarın güzel bir maç olacak

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup üçüncü maçında yarın A Milli Takım'ı konuk edecek Lüksemburg Milli Takımı'nın teknik direktörü Luc Holtz, Türkiye'nin gücünü bildiklerini ancak kendilerine de güvendiklerini söyledi.

Hilmi Sever   | 10.06.2022
Lüksemburg Teknik Direktörü Holtz: Yarın güzel bir maç olacak Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Lüksemburg

Holtz, karşılaşmanın oynanacağı Lüksemburg Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına takımın orta saha oyuncularından Danel Sinani ile katıldı.

Türk Milli Takımı'nın çok güçlü bir ekip olduğunu belirten Holtz, "Türkiye son maçlarında çok iyi oynadı. Çok güçlü bir takım, çok kaliteli oyunculara sahipler. İki maçta 10 gol attılar, bu da güçlerini gösteriyor. Türkiye'ye saygı duyuyoruz. Biz de iyi hazırlandık ve kazanmak istiyoruz. Yarın güzel bir maç olacak." ifadelerini kullandı.

İki takımın da 6 puanı olduğunu hatırlatan Holtz, "Maçı favorisi Türkiye görülüyor ama biz de elimizden geleni yapacağız. Ne olacağını sahada göreceğiz. Liderlik gibi konuları şimdilik düşünmüyoruz. Biz maç maç bakıyoruz." şeklinde konuştu.

Lüksemburg'un orta saha oyuncularından Sinani de Türkiye'nin gücünü bildiklerini ve ellerinden gelen mücadeleyi sahaya koyacaklarını söyledi.

Sinani, iki takımın da 6 puanı bulunduğunun altını çizerek, "İki takım da ilk iki maçını kazandı. Türkiye bu maçlarda 10 gol atarak gücünü gösterdi. Biz de iki maçımızı iyi mücadele ederek kazandık. Yine iyi mücadele ederek puan ya da puanlar almak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında 1 kişi daha gözaltına alındı
İç ve batı kesimlerde gök gürültülü sağanak uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Viyana Eyalet ve Belediye Başkanı Ludwig'i kabul etti
Milli Savunma Bakanı Akar: Yunanistan'ın saldırgan eylemlerinin her birine gerekli karşılığı vermeye devam edeceğiz
Adana'da eylem hazırlığındaki YPG/PKK'lı teröriste 31 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası

Benzer haberler

Lüksemburg Teknik Direktörü Holtz: Yarın güzel bir maç olacak

Lüksemburg Teknik Direktörü Holtz: Yarın güzel bir maç olacak

Süper Kupa maçı, Olimpiyat Stadı'nda oynanacak

Medipol Başakşehir, Arjantinli futbolcu Lucas Biglia'yı kadrosuna kattı

Antalyaspor, Soner Aydoğdu için imza töreni düzenledi

Antalyaspor, Soner Aydoğdu için imza töreni düzenledi
Türkiye Futbol Federasyonu başkan adaylığı için 9 kişi başvuru yaptı

Türkiye Futbol Federasyonu başkan adaylığı için 9 kişi başvuru yaptı
Galatasaray'da olağanüstü seçimli genel kurul yarın yapılacak

Galatasaray'da olağanüstü seçimli genel kurul yarın yapılacak