Euro
7.77
Dolar
6.86
BIST 100
118,485.20
Altın
1,781.77
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Liverpool'dan 17 yaşındaki Elliott'a profesyonel sözleşme

İngiltere Premier Lig şampiyonu Liverpool, 17 yaşındaki Harvey Elliott ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Berad Büyük   | 06.07.2020
Liverpool'dan 17 yaşındaki Elliott'a profesyonel sözleşme

İstanbul

Kulüpten yapılan açıklamada, genç İngiliz oyuncunun kariyerindeki ilk profesyonel sözleşmeyi imzalayıp geleceğini Liverpool'a bağladığı duyuruldu.

Futbola başladığı Fulham'da 16 yaş 30 günlükken Wolverhampton'a karşı forma giyen Harvey Elliott, Premier Lig tarihinde sahaya çıkan en genç futbolcu olmuştu.

Geçen yıl Liverpool'a katılan genç oyuncu, bu sezon 2 lig maçına sonradan dahil olarak forma giymişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail'de Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle spor salonları ve gece kulüpleri kapatılacak
Suudi Arabistan’da Kovid-19 nedeniyle bir günde 52 kişi hayatını kaybetti
ABD'de son 24 saatte koronavirüs kaynaklı 279 ölüm
Kovid-19'u yenen Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan görevine döndü
İran'ın Kerec kentinde Kovid-19 nedeniyle 'risk barındıran' yerler bir hafta kapatılıyor

Benzer haberler

Liverpool'dan 17 yaşındaki Elliott'a profesyonel sözleşme

Liverpool'dan 17 yaşındaki Elliott'a profesyonel sözleşme

Salah'tan Liverpool taraftarına övgü: Onların desteği olmadan yapamazdık

Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı

Liverpool 30 yıllık şampiyonluk özlemini rekorlarla dindirdi

Liverpool 30 yıllık şampiyonluk özlemini rekorlarla dindirdi
Liverpool, İngiltere Premier Lig'de 30 yıl sonra şampiyon oldu

Liverpool, İngiltere Premier Lig'de 30 yıl sonra şampiyon oldu
Muhammed Salah şampiyonluk için gün sayıyor

Muhammed Salah şampiyonluk için gün sayıyor