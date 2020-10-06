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Liverpool'da Xherdan Shaqiri'nin koronavirüs testi pozitif çıktı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen İsviçreli futbolcu Xherdan Shaqiri, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Doğa Kırmızıoğlu   | 06.10.2020
Liverpool'da Xherdan Shaqiri'nin koronavirüs testi pozitif çıktı Fotoğraf: Gökhan Balcı/AA

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

İsviçre Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, milli takım kampında yer alan 28 yaşındaki oyuncuya rutin kontroller sırasında yapılan Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Karantinaya alınan Xherdan Shaqiri, Liverpool'da Thiago Alcantara ve Sadio Mane'nin ardından son günlerde koronavirüs testi pozitif çıkan üçüncü futbolcu oldu.

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