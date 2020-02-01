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Liverpool, Premier Lig'de galibiyet serisini 16'ya çıkardı

Lider Liverpool, evinde Southampton'ı 4-0 yendi.

Berad Büyük   | 01.02.2020
Liverpool, Premier Lig'de galibiyet serisini 16'ya çıkardı

İstanbul

İngiltere Premier Lig'in 25. hafta maçında lider Liverpool, evinde Southampton'ı 4-0 yendi.

Tarihinin en iyi sezonlarından birini yaşayan Liverpool, Anfield Stadı'nda Southampton'ı ağırladı.

İlk yarısı 0-0 sonuçlanan maçta ev sahibi ekip, 47'de Alex Oxlade-Chamberlain, 60'da Jordan Henderson, 72 ve 90. dakikada Muhamed Salah'ın attığı gollerle karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.

Ligde üst üste 16. kez kazanan namağlup lider Liverpool, toplamda 24. galibiyetini alırken puanını 73'e çıkardı. Southampton ise 31 puanda kaldı.

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