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Liverpool milli futbolcu Ozan Kabak'ı kadrosuna kattı

İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, Almanya'nın Schalke 04 takımından milli futbolcu Ozan Kabak'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Emrah Oktay   | 02.02.2021
Liverpool milli futbolcu Ozan Kabak'ı kadrosuna kattı

İstanbul

İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, Almanya'nın Schalke 04 takımından milli futbolcu Ozan Kabak'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

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