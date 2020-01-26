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Liverpool FA Kupası'nda 3. lig ekibi Shrewsbury Town ile berabere kaldı

Manchester City ve Manchester United, İngiltere Federasyon Kupası'nda 5. tura çıkarken, Liverpool tur atlamak için tekrar karşılaşması oynayacak.

Hüseyin Burak Demirer   | 26.01.2020
Liverpool FA Kupası'nda 3. lig ekibi Shrewsbury Town ile berabere kaldı

Ankara

Shrewsbury Town ile Liverpool arasındaki İngiltere Federasyon (FA) Kupası 4. tur eşleşmesinin galibi, maçın 2-2 bitmesi nedeniyle oynanacak tekrar karşılaşmasının ardından belli olacak.

İngiltere Premier Lig lideri Liverpool'un, 3. ligde mücadele eden Shrewsbury Town'a konuk olduğu maç, 2-2 sonuçlandı.

Sahaya yedek oyunculardan oluşan bir kadroyla çıkan Liverpool'un gollerini 15. dakikada Jones ve 46. dakikada Love (kendi kalesine) attı. Shrewsbury Town'ın golleri, 65 (penaltıdan) ve 75. dakikada Cummings'ten geldi.

Premier Lig kulüpleri Manchester City ve Manchester United ise adlarını 5. tura yazdırdı. Manchester City, Championship ekibi Fulham'ı 4-0, Manchester United da 3. lig temsilcisi Tranmere Rovers'ı 6-0'lık skorla eledi.

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