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A Milli Futbol Takımı, 11 Haziran-11 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) hazırlıklarına Almanya kampındaki antrenmanla devam ediyor.
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Lille taraftarları ayın golü oylamasında Burak Yılmaz'ı tercih etti

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) sezonu şampiyon tamamlayan Lille, milli oyuncu Burak Yılmaz'ın Lens deplasmanında uzaktan sol ayağıyla attığı golün, taraftarlarca mayıs ayının en iyisi seçildiğini duyurdu.

Abdullah Tevge   | 08.06.2021
Lille taraftarları ayın golü oylamasında Burak Yılmaz'ı tercih etti

İstanbul

Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, nisan ayından sonra mayıs ayında da taraftarların en iyi gol oylamasında Burak Yılmaz'ı seçtiği kaydedildi.

Milli oyuncu Burak Yılmaz, Lens deplasmanında 2 gol atarak takımını galibiyete taşımıştı.

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