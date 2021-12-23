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Lille, Burak Yılmaz'ın bir gol attığı maçta Bordeaux'yu mağlup etti

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Lille, milli oyuncu Burak Yılmaz'ın bir gol attığı maçta Bordeaux'yu 3-2 yendi.

Mutlu Demirtaştan   | 23.12.2021
Lille, Burak Yılmaz'ın bir gol attığı maçta Bordeaux'yu mağlup etti

İstanbul

Ligue 1'in 19. haftasında Bordeaux'ya konuk olan Lille, 33. dakikada Benjamin Andre, 77. dakikada penaltıdan Burak Yılmaz ve 84. dakikada Jonathan David'in attığı gollerle galibiyete ulaştı. Ev sahibi ekibin gollerini 17 ve 45. dakikalarda Alberth Elis kaydetti.

Lille'de Burak Yılmaz, 89 dakika görev yaparken diğer milli futbolcu Zeki Çelik ise yedekler arasında yer aldı.

Bu sonuçla Lille, puanını 28 yaparak ligin ilk devresini 8. sırada tamamladı.

Lider PSG bir puanı son dakikalarda aldı

Lider Paris Saint-Germain (PSG), Lorient deplasmanında bir puanı son dakikalarda gelen golle kurtardı.

Lorient, 40. dakikada Thomas Monconduit'nin golüyle 1-0 öne geçti. PSG, bu gole 90+1. dakikada Mauro Icardi ile cevap verdi ve mücadele 1-1 sona erdi. PSG'de Sergio Ramos, 86. dakikada kırmızı kart gördü.

Son 4 haftada 3. kez puan kaybeden ve 46 puanı bulunan PSG, en yakın rakipleri Nice ve Olimpik Marsilya'nın 13 puan önünde zirvede yer aldı.

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