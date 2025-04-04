Dolar
38.01
Euro
42.06
Altın
3,097.88
ETH/USDT
1,831.00
BTC/USDT
84,506.00
BIST 100
9,470.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ticaret Bakanı Bolat, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Ligue 1'de PSG, şampiyonluk için sahaya çıkıyor

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) yarın Angers'yi ağırlayacak Paris Saint-Germain (PSG), bir puan alması halinde bitime 6 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

Mutlu Demirtaştan  | 04.04.2025 - Güncelleme : 04.04.2025
Ligue 1'de PSG, şampiyonluk için sahaya çıkıyor

İstanbul

Ligue 1'in 28. haftasında lider PSG, kümede kalma mücadelesi veren 14. sıradaki Angers'yi TSİ 18.00'de Parc des Princes'te ağırlayacak.

Bu sezon sergilediği performansla beğeni toplayan İspanyol teknik direktör Luis Enrique'nin öğrencileri, ligde 71 puanla namağlup devam eden sezonu erken şampiyonlukla taçlandırmak için sahaya çıkacak.

En yakın takipçisi Monaco'nun 21 puan önünde bulunan PSG'ye üst üste 4 olmak üzere 13. şampiyonluk için bir puan yetecek.

PSG, Angers'ye yenilirse Monaco'nun puan kaybetmesi durumunda da şampiyonluğu garantileyecek. Brest-Monaco karşılaşması ise yarın TSİ 20.00'de başlayacak.

Sezona Fransa Süper Kupa zaferiyle başlayan ve ligde şampiyonluğa bir adım uzaklıkta bulunan Paris ekibi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final, Fransa Kupası'nda ise final oynayacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da darp sonucu ölüme ilişkin 2 sanığa dava açıldı
Ülkücü hareketin lideri Alparslan Türkeş'in vefatının 28. yılı
Hafta sonu iki Elektronik Yabancı Dil Sınavı yapılacak
Türkiye ve dünya gündemi
Çankırı'da devrilen işçi servisindeki 23 kişi yaralandı

Benzer haberler

Ligue 1'de PSG, şampiyonluk için sahaya çıkıyor

Ligue 1'de PSG, şampiyonluk için sahaya çıkıyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet