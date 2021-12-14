Dolar
14.26
Euro
16.14
Altın
1,785.06
ETH/USDT
3,841.80
BTC/USDT
47,620.00
BIST 100
2,146.92
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli konuşuyor
logo
Spor, Dünyadan Spor

Lewis Hamilton'dan yarış sırasında manipülasyon iddiası

2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda şampiyonluğu son etap yarışının ardından kaybeden Mercedes takımının Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton'ın, yarış sırasında manipülasyon yapıldığını söylediği iddia edildi.

Doğa Kırmızıoğlu   | 14.12.2021
Lewis Hamilton'dan yarış sırasında manipülasyon iddiası

Ankara

Kariyerinde 7 dünya şampiyonluğu bulunan Hamilton, hafta sonu düzenlenen Abu Dabi Grand Prix'sinin son turunda Red Bull sürücüsü Max Verstappen tarafından geçilerek şampiyonluğu Hollandalı rakibine kaptırmıştı.

Büyük Britanyalı pilotun, rakibi tarafından geçilmesinin ardından "Bu yarış manipüle edildi dostum." ifadelerinin, canlı yayın yapan F1 radyosu tarafından yayınlanmadığı, sadece Hamilton'un canlı ses kaydını alan kendi kanalında duyulduğu iddia edildi. Formula 1 ise iddialara ilişkin yanıt vermedi.

Yarışın sonlarına doğru yaşanan kaza nedeniyle güvenlik aracı piste girmiş ve F1 araçlarının konvoy halinde yavaşlamasının ardından lider Hamilton ile ikinci Verstappen arasındaki zaman farkı kapanmıştı. Yarışın son turunun koşulabilmesi için protokolün aksine tur bindirilen tüm araçlar yerine yalnızca Hamilton ile Verstappen arasındaki otomobillerin sırasını geri almasına izin verilmişti. Bu fırsatı iyi değerlendiren Verstappen, lastik avantajıyla Hamilton'ı son turda geçerek kariyerinin ilk F1 şampiyonluğuna ulaşmıştı.

Uluslararası Otomobil Federasyonuna (FIA) yaptığı iki itiraz reddedilen Mercedes, konuyu mahkemeye taşıyabileceğini vurgulamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Omicron varyantına karşı vatandaşlar aşılarını olarak tedbirlerini artırmalı'
Belçika'da yoğun bakım servisleri işlerliğini yitirmemek için savaş veriyor
Aşı olmadığı için Kovid-19'u ağır geçiren araştırma görevlisi: Her dakika pişman oldum
California’da artan Kovid-19 vakaları sonrası maske zorunluluğu geri getirildi
Güney Kore’de Kovid-19 salgınında günlük en yüksek can kaybı görüldü

Benzer haberler

Lewis Hamilton'dan yarış sırasında manipülasyon iddiası

Lewis Hamilton'dan yarış sırasında manipülasyon iddiası

Mercedes, son turda kaybedilen Formula 1 şampiyonluğunu mahkemeye taşıyacak

Formula 1'de şampiyon Abu Dabi'de belli oluyor

Abu Dabi, F1'de son 47 yılın en yakın şampiyonluk yarışına sahne olacak

Abu Dabi, F1'de son 47 yılın en yakın şampiyonluk yarışına sahne olacak
F1 Suudi Arabistan Grand Prix'sini Hamilton kazandı

F1 Suudi Arabistan Grand Prix'sini Hamilton kazandı
F1 Suudi Arabistan Grand Prix'sinde pole pozisyonu Hamilton'ın

F1 Suudi Arabistan Grand Prix'sinde pole pozisyonu Hamilton'ın