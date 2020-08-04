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Futbol, Dünyadan Spor

Lewandowski'nin favori teknik direktörü Klopp

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern Münih'te forma giyen Robert Lewandowski, favori teknik direktörünün Jurgen Klopp olduğunu söyledi.

Yunus Kaymaz   | 04.08.2020
Lewandowski'nin favori teknik direktörü Klopp Fotoğraf: Sefa Karacan/AA

Istanbul

Sosyal medya hesabından soruları yanıtlayan 31 yaşındaki Polonyalı futbolcu, son iki yılda Liverpool ile UEFA Şampiyonlar Ligi ve İngiltere Premier Lig şampiyonluklarını kazanan Alman teknik adamı en iyi teknik direktörler arasında ilk sıraya koydu. 

Klopp'un iki yüzü olduğunu belirten yıldız futbolcu, "Bir yüzü baba gibidir, diğer yüzü teknik direktör. Futbolcular için büyük motivasyon kaynağıdır. Bunu mükemmel yapıyor çünkü nerede duracağını biliyor." ifadelerini kullandı.

2010-14 yıllarında Klopp'un çalıştırdığı Borussia Dortmund'un kadrosunda yer alan Lewandowski, bu dönemde iki Bundesliga şampiyonluğu yaşarken, bir kez de UEFA Şampiyonlar Ligi finali oynamıştı.

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