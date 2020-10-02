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Leicester City savunma oyuncusu Fofana'yı transfer etti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City, Fransız savunma oyuncusu Wesley Fofana'yı renklerine bağladı.

Yunus Kaymaz   | 02.10.2020
Leicester City savunma oyuncusu Fofana'yı transfer etti

İstanbul

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, Saint-Etienne'de forma giyen 19 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi. 

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, milli oyuncular Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'i kadrosunda bulunduran Leicester City, Fofana'nın bonservisi için 35 milyon avro ödeyecek.

Fofana, Saint-Etienne formasıyla 30 karşılaşmada 2 gole imza atmıştı.

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