Dolar
18.83
Euro
20.12
Altın
1,864.02
ETH/USDT
1,530.80
BTC/USDT
21,729.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıklamalarda bulunuyor Osmaniye’de Bilge Sitesinde ekiplerin arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor.
logo
Spor, Dünyadan Spor

LaLiga'da depremde hayatını kaybedenlerin anısına 1 dakikalık saygı duruşu

İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) ve LaLiga kurumu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatlarını kaybedenlerin anısına bu hafta oynanacak 1. ve 2. lig maçlarının 1 dakikalık saygı duruşuyla başlanması kararını aldı.

Şenhan Bolelli   | 10.02.2023
LaLiga'da depremde hayatını kaybedenlerin anısına 1 dakikalık saygı duruşu

Madrid

LaLiga'dan yapılan açıklamada, bu haftaki 1. ve 2. lig maçlarında, deprem felaketinin kurbanları anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacağı, ayrıca ilk 11'deki futbolcuların depremzedelere yardım için başlatılan kampanyaları teşvik eden pankartlarla maç öncesinde fotoğraf çektireceği bildirildi.

Maç canlı yayınlarında da Türkiye ve Suriye'deki deprem mağdurları için başlatılan yardım kampanyalarının tanıtılacağı belirtildi.

Söz konusu kampanyada salon futbolu, hentbol gibi farklı branşlarla da iş birliği yapılacağı duyuruldu.

İspanya'da LaLiga kulüplerinin birçoğu antrenmanlarında da depremde hayatlarını kaybedenlerin anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunmuştu.

Ayrıca Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Getafe, Sevilla, Valencia, Espanyol, Real Betis gibi LaLiga kulüpleri, şimdiye kadar 20 binden fazla giysiyi Türkiye'ye gönderip, taraftarlarıyla birlikte yardım kampanyaları başlattı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 1 milyon 50 bin civarında vatandaşımız geçici barınma merkezlerinde
Gaziantep'te hamile kadın 115 saat sonra enkazdan kurtarıldı
Flokser Tekstil'den depremden etkilenen bölgelere yardım
Depremzede 8 bebek özel donanımlı jandarma helikopteriyle Kahramanmaraş'tan Adana'ya sevk edildi
Avrupa'dan depremzedelere yardımlar sürüyor

Benzer haberler

LaLiga'da depremde hayatını kaybedenlerin anısına 1 dakikalık saygı duruşu

LaLiga'da depremde hayatını kaybedenlerin anısına 1 dakikalık saygı duruşu

Real Madrid erteleme maçında sahasında kazandı

Avrupa'nın 4 büyük liginde görünüm

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet