La Liga'dan Rüştü Reçber ve Enes Ünal'a doğum günü kutlaması
İspanya 1. Futbol Ligi, eski milli kaleci Rüştü Reçber ve milli futbolcu Enes Ünal için doğum günü mesajı yayımladı.
İstanbul
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga), eski milli kaleci Rüştü Reçber ve milli futbolcu Enes Ünal'ın doğum günü için kutlama mesajı yayımladı.
La Liga'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İkisi de Türk. İkisi de La Liga'da oynadı. İkisi de doğum gününü bugün kutluyor. Tebrikler Enes Ünal ve Rüştü Reçber." ifadeleri kullanıldı.
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🇹🇷 Ambos son turcos.— LaLiga (@LaLiga) May 10, 2020
⚽ Ambos han jugado en #LaLigaSantander.
🎂 Ambos cumplen años hoy.
¡FELICIDADES, @EnesUnal16 y Rüştü Reçber! 🎊🎉 pic.twitter.com/uDpQRCpVHY